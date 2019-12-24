с чего всё началось

С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ. Сейчас министерство утвердило перечень из 30 стран, однако список «в дальнейшем может быть расширен», говорится в сообщении.

Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января

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