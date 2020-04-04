Коронавирус

Orenonline.ruOrenonline.ruНерабочие дни в Оренбургской области продлятся до 12 апреля

Режим «нерабочей недели» в Оренбургской области продлится не до 30 апреля, а до 12-го. Об этом заявил глава региона Денис Паслер. Напомним, Президент РФ принял решение о продлении нерабочих дней до конца текущего месяца.
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Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до 12 апреля

РИА Оренбуржье04:24

Денис Паслер подпишет указ по особому режиму. Он будет действовать минимум до 12 апреля

Orenburg.media02:40

В Оренбуржье нерабочие дни пока продлили до 12 апреля

Orenday.ru03:34

В Оренбуржье режим самоизоляции могут снять уже 12 апреля

1743.ru02:55

В бюджет Оренбуржья внесут изменения в связи с самоизоляцией по коронавирусу

Prooren.ru03:42

Губернатор лично посетит оренбургские магазины и аптеки

Вестирама.ру04:40

Денис Паслер: внутри области передвигаться не запрещено

АиФ Оренбург04:47
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Здоровье

Больница в Иваново закрылась из-за коронавируса

Больница в городе Иваново закрылась для приема больных и закрылась на карантин, 4 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 04:57
Общество

В Китае почтили память погибших от коронавируса

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Газета.Ru 03:09
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
Здоровье

Второй случай коронавируса выявили в Смоленской области

По состоянию на 4 апреля, под медицинским наблюдением в области находится 842 человека, прибывших из территорий неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Главная Тема 03:37
Политика

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Tkgorod.ru 04:09
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Кино

Вышел новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

На Amazon Prime вышел новый фантастический сериал «Рассказы из Петли». Картина вдохновлена работами художника Саймона Столенхага.
Inc-news.ru 05:07
Общество

Коронавирусу предрекли постоянное присутствие в мире

Covid-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире.
Lenta.ru 05:34
Общество

COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Вести.Ru 05:24
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Здоровье

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия вчера в 05:18
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Единоборства

Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

Lenta.ru вчера в 17:32
Общество

В России выявили рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Всего за прошедшие сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусом в 32 регионах страны, общее число заболевших достигло 4731.
РБК 04:59
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 02 апреля в 03:59
Политика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
ТАСС 02 апреля в 09:34
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Военное дело 03:00
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Здоровье

Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции

В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников.
News.ru 03:14
Транспорт

На всех въездах в Ростов ограничили движение

Сегодня на всех въездах Ростова выставили дополнительные экипажи ДПС при поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Rostof.ru 04:48
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 02 апреля в 11:35
Общество

Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники

Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
РИА Новости 05:09
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Lenta.ru 05:33
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Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
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