Режим «нерабочей недели» в Оренбургской области продлится не до 30 апреля, а до 12-го. Об этом заявил глава региона Денис Паслер. Напомним, Президент РФ принял решение о продлении нерабочих дней до конца текущего месяца.

Нерабочие дни в Оренбургской области продлятся до 12 апреля

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