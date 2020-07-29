Коронавирус
RT на русскомНа Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
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Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа
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