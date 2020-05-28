"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят до 15 июня

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