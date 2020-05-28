Общество

Урал-пресс-информУрал-пресс-информРежим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, будет продлен еще на две недели. Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
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«Ситуация остаётся неспокойной». Текслер заявил, что продлит режим ограничений

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В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

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Как в Москве. Текслер заявил, что продлит режим повышенной готовности до 14 июня

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Алексей Текслер объявил о продлении режима самоизоляции в Челябинской области

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Здоровье

В Минздраве рассказали об особенностях течения коронавируса у пожилых

"Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию", - сказала Ткачева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
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Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
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Вечерний курьер вчера в 08:47
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса

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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

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В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
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В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
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Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
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Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

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