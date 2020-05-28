Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, будет продлен еще на две недели. Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня

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