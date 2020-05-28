Общество
Урал-пресс-информРежим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня
Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, будет продлен еще на две недели. Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
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Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов
В городе с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания.
Известия 14:19
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета
Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
Вести ФМ 04:10
Космос
Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут
Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
Происшествия
В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана
Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Общество
В Крыму назвали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
Дождь 01:35
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Общество
Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу
Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 13:05
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru 14:50
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:58
Здоровье
На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
Общество
В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице
На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию.
Москва 24 09:18
Общество
Собянин оценил возможность открытия фитнес-центров и парикмахерских
Сергей Собянин призвал не забегать вперед, отвечая на вопрос о возможности открытия фитнес-клубов и парикмахерских в городе.
Москва 24 09:46
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
RT на русском 05:41
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 14 июня
В Московской области продлили режим самоизоляции до 14 июня включительно, говорится в постановлении губернатора Воробьева, которое опубликовано на сайте регионального правительства.
Mockva.ru 15:27
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
Москвичам разъяснили правила прогулок по графику
Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18