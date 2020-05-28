Общество

Урал-пресс-информУрал-пресс-информРежим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня

Режим повышенной готовности в Челябинской области, введенный в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, будет продлен еще на две недели. Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
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Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета

Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
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Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
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На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить меры из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии коронавируса.
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На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
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Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти

"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
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На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
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В Роспотребнадзоре пояснили, зачем носить маску и перчатки на улице

На улице надо ходить в маске и перчатках, потому что не всегда получается соблюдать соцдистанцию.
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

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В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 14 июня

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Минтруд предложил утроить пособие по безработице

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Москвичам разъяснили правила прогулок по графику

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