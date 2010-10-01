Режим повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе продлят до 14 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Режим повышенной готовности в Ненецком АО продлят до 14 июня

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