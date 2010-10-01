Общество
ТАССРежим повышенной готовности в Ненецком АО продлят до 14 июня
Режим повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в Ненецком автономном округе продлят до 14 июня, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Москвичам разъяснили правила прогулок по графику
Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Происшествия
В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
Общество
Коми перейдет на первый этап снятия ограничений
Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 13:15
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 26 мая в 05:04
Здоровье
Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием
Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 10:30
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей
Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Политика
Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" необходимо изменить.
Газета.Ru 12:44
Общество
Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Футбольный «Зенит» приглашает болельщиков окунуться в атмосферу суперматча с «Баварией»
Сине-бело-голубые приглашают в четверг, 28 мая, ровно в 20:00 по московскому времени окунуться в незабываемую атмосферу, которая царила на трибунах и на поле во время матча против «Баварии» в Мюнхене.
Невские Новости 06:16
Общество
В Великобритании умер самый старый мужчина
В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Общество
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM 13:47
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории
Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
NewInform 03:26
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
Общество
AutoBild: Тото Вольф покинет пост руководителя команды Mercedes, но
Сезон-2020 станет последним для Тото Вольфа на посту руководителя команды Mercedes.
Autosport.com.ru 11:05
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился второй сын
Родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин.
Вестник 08:35
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Здоровье
На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.
Lenta.ru 04:53