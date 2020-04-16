с чего всё началось

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Общество В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб. 2

Шоу-бизнес Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске. 176

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 53

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 343

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,7K

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 1

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19 Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 2

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 6

Политика Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.

Происшествия В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики. 4

Гаджеты Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi. 1

Общество Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу В КНР крупнейшие предприятия полностью вернулись к работе после ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, проинформировал в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.

Общество Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. 2

Авто Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни. 14

Общество Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье. 5