Общество

РБКРБКВ Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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с чего всё началось
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил
 у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБКвчера в 12:08

Подробнее о событии

Онлайн-фитнес и право дворника: о чем губернатор Евгений Куйвашев пообщался с уральцами

КП - Екатеринбургвчера в 15:26

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

РБКвчера в 12:08

Евгений Куйвашев заявил о бессрочном введении особого режима в Свердловской области

Областная газетавчера в 10:46

Куйвашев заявил о бессрочной самоизоляции в регионе. Разбираем, что это значит

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:29

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

ТАССвчера в 10:27

В Свердловской области режим повышенной готовности будет бессрочным

РИА Новостивчера в 09:58

Евгений Куйвашев объявил, что режим самоизоляции будет бессрочным

66.ruвчера в 09:48
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

В республике Алтай подтвердили второй случай коронавируса

Второй случай COVID-19 подтверждён в республике Алтай, заболевший - это муж жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 23:22
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru вчера в 03:21
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Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
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Общество

В ООН допустили смерть сотен тысяч детей из-за коронавируса

В условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
URA.Ru вчера в 16:57
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
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Происшествия

Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области полковника Росгвардии.
Компания вчера в 05:00
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19

Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:53
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Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
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Политика

Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения

Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия вчера в 17:40
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Происшествия

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 14 апреля в 01:11
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
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Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия 15 апреля в 18:52
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Гаджеты

Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах

Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews вчера в 07:12
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Здоровье

Еще один пациент с коронавирусом умер в Хабаровском крае

В Хабаровском крае умер третий человек, у которого был подтвержден коронавирус.
EastRussia вчера в 22:03
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Общество

Крупные предприятия Китая полностью возобновили работу

В КНР крупнейшие предприятия полностью вернулись к работе после ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, проинформировал в пятницу официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн.
Московский Комсомолец 00:00
Общество

Историк моды Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус

Историк моды, телеведущий Александр Васильев, который находится в больнице в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, дважды сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 14:25
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Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня 15 апреля в 05:41
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Общество

Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Представители Сбербанка, Росбанка и ВТБ рассказали о новом способе мошенничества с QR-кодами, необходимыми для передвижения в столице и Подмосковье.
Вести.Ru вчера в 22:56
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Общество

Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском вчера в 21:28
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Шоу-бизнес

У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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