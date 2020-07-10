Коронавирус
REGNUMРежим повышенной готовности в Томской области продлён до 1 августа
Томск, 10 июля 2020, 09:12 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в региональной администрации. По словам Жвачкина, решение принималось исходя из эпидситуации в Томской области.
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Здоровье
Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России
Сотрудники оперативного штаба обновили данные по COVID-19 в РФ. Коронавирус выявлен в 85 российских регионах за последние сутки.
iReactor 04:07
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
Общество
В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой
В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Наука
Выявлена зависимость депрессии от вируса герпеса
ToDay News Ufa 04:18
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Кино
Паулина Андреева сыграет возлюбленную Цоя в фильме Алексея Учителя
Паулина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, а в подписи рассказала, что в скором времени на экраны выйдет фильм Алексея Учителя «Цой».
Дни24 вчера в 05:17
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победу над «Краснодаром» в рамках российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 04:39
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Спорт день за днем вчера в 10:03
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Тульской области
В Тульской области от пневмонии скончались еще четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:10
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Армия и оружие
На Украине оценили возможность военного вторжения России
Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Армия и оружие
За сутки ВСУ 12 раз открывали огонь по ДНР
Киевские каратели за минувшие сутки 12 раз открывали огонь по ДНР.
Новостной фронт 03:04
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru вчера в 09:11
Происшествия
Пожар в бывшем доходном доме начала ХХ века в Петербурге локализовали
Пожар локализовали в заброшенном многоэтажном здании в Петроградском районе Санкт-Петербурга - построенном в начале XX века доходном доме И. И. Басевича.
ТАСС 02:33
Политика
Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
Общество
Минпросвещения разрешило традиционные линейки 1 сентября
Накануне министр просвещения заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новой форме.
РИА Новости вчера в 07:38
Футбол
L’Equipe: Матч «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине.
Спорт-Экспресс вчера в 11:19
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета вчера в 04:48
Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
Происшествия
На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23