Томск, 10 июля 2020, 09:12 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в регионе до 1 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в региональной администрации. По словам Жвачкина, решение принималось исходя из эпидситуации в Томской области.

Режим повышенной готовности в Томской области продлён до 1 августа

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