Общество
Байкал24Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
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«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.RT на русскомвчера в 22:15
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Губернатор Забайкалья объявил режим повышенной готовности из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:31
Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за коронавируса в Китае
Забайкальский рабочийвчера в 21:49
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