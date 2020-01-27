Общество

Байкал24Байкал24Режим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса в Китае, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
RT на русскомвчера в 22:15

Подробнее о событии

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за китайского вируса

Российская газета00:03

В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:46

Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за эпидемии коронавируса в Китае

Чита.Рувчера в 21:47

Губернатор Забайкалья объявил режим повышенной готовности из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:31

В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 22:15

Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за коронавируса в Китае

Забайкальский рабочийвчера в 21:49

Забайкалье объявило режим повышенной готовности из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 23:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Экономика

«Ростех» сократит вдвое затраты на развитие блокчейна в России

Вложения в развитие блокчейна в России до 2024 г. планируются в сумме 28,4 млрд руб.
Ведомости вчера в 18:56
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 39

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости 01:56
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:09
Теннис

Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open

Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
РБК 03:16
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело

СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 02:49
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева был освобожден крупнейший нацистский лагерь массового уничтожения – Освенцим (немецкое название Аушвиц), находившийся на территории Польши.
Газета.Ru 01:26
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Экономика

«Известия»: в России йод за год подорожал более чем на четверть

За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).
ТАСС вчера в 21:18
Общество

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео

Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов.
Новая газета 03:00
Общество

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru вчера в 06:21
Общество

Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
BFM.ru вчера в 10:42
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала, как встречает мужа каждое утро

Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград» со ссылкой на Instagram Юлии Ковальчук, свое фото в сексуальном в пол ярком красном платье она подписала, что именно так встречает своего мужа каждое утро.
Блокнот Волгоград вчера в 09:47
Гаджеты

Ryzen 7 3800X уже подешевел на 60 долларов. Почти все остальные новые CPU AMD также упали в цене

Восьмиядерный Ryzen 7 3800X предлагают за 340 долларов — на 60 долларов дешевле рекомендованной цены.
iXBT.com 02:52
Экономика

РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
RT на русском 02:20
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Экономика

Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года

«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Новый День 00:08
Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
ТК Звезда вчера в 01:13
Происшествия

В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам

В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
RT на русском 03:21
Здоровье

Ученые рассказали, кому особенно важно регулярно пить кофе

Rusargument вчера в 11:55
Футбол

Стадион «Газпром Арена» практически готов к Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА

Peterburg2.ru 01:20
Общество

«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Газета.Ru вчера в 22:05
Происшествия

В Оренбургской области двух подростков насмерть засыпало снегом

Газета.Ru 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное