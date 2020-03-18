Коронавирус

News.ruNews.ruРежим повышенной готовности ввели в Свердловской области

По его данным, указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев. Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
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Свердловский губернатор из-за коронавируса ввел в регионе режим повышенной готовности

Znak.com02:17

На территории Свердловской области вводят режим повышенной готовности

Эхо Москвы в Екатеринбурге03:47

Режим повышенной готовности из-за короновируса в Свердловской области: больше 50 человек - нельзя

КП - Екатеринбург02:46

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

РИА Новости02:24

В области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия от 50 человек

66.ru02:18

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области: последние новости

Областная газета07:14

Что означает режим повышенной готовности, который ввел губернатор? Объясняем в картинках

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
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Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
РИА Новости 05:38
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

The GEEK 16 марта в 15:45
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За сутки зараженные коронавирусом появились в 15 регионах России

За последние сутки в России коронавирусом заболел еще 21 человек. Новые случаи выявлены в 15 регионах, сообщает оперативный штаб.
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Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
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В Москве за сутки зафиксировано 30 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса.
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Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве

Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI опустилась до минимума за 18 лет

Мировые цены на нефть в среду продолжают падать. Так, котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года.
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Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
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Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
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В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Газета.Ru 05:25
Наука

Российско-американский математик получил премию Абеля

Профессор Йельского университета Григорий Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом получил премию Абеля по математике за 2020 год.
Индикатор 09:00
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru 08:03
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
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Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
МонаВиста вчера в 10:48
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период

Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
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Политика

В Кремле допустили перенос голосования по поправкам к Конституции

Москва, 18 марта 2020, 13:53 — REGNUM Голосование по поправке к Конституции России может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, заявил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Авто

Автомобили с пробегом в России подорожают

Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
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Авто

Volkswagen показала новый кроссовер Nivus

На состоявшейся ежегодной пресс-конференции марка Volkswagen впервые показала «полноценное» изображение будущего купеобразного кроссовера Nivus.
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Шоу-бизнес

Катя Жужа подтвердила беременность

Катя Жужа подтвердила беременность Катя Жужа перестала скрывать беременность.
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Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

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Общество

Путин призвал россиян не запасаться продуктами

Президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами питания.
FlashNord вчера в 08:17
Наука

Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови

Китайские учёные провели сенсационные исследования, которые показали кто именно может заразиться коронавирусом.
АиФ Владивосток 00:45
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
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Силовики обыскали главу воронежского АИРа Алексея Антиликаторова

По данным двух источников «Абирега» из окружения главы АИРа, в доме Алексея Антиликаторова проведен обыск.
Агентство Бизнес Информации 06:24
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Утечка: Песенка выдала существование L.A. Noire: Part 2

Компания Warner Chapell Music опубликовала музыкальный видеоролик с песней Break My Stride, которая, по описанию, являлась частью саундтрека L.A. Noire: Part Two.
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«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя

Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.
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