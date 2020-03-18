Коронавирус
News.ruРежим повышенной готовности ввели в Свердловской области
По его данным, указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев. Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
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На территории Свердловской области вводят режим повышенной готовности
Эхо Москвы в Екатеринбурге03:47
Что означает режим повышенной готовности, который ввел губернатор? Объясняем в картинках
Екатеринбург Онлайн04:06
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Общество
Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом
Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Общество
За сутки зараженные коронавирусом появились в 15 регионах России
За последние сутки в России коронавирусом заболел еще 21 человек. Новые случаи выявлены в 15 регионах, сообщает оперативный штаб.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Общество
В Москве за сутки зафиксировано 30 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса.
Политика
Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве
Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI опустилась до минимума за 18 лет
Мировые цены на нефть в среду продолжают падать. Так, котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Наука
Российско-американский математик получил премию Абеля
Профессор Йельского университета Григорий Маргулис вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме Гилелем Фюрстенбергом получил премию Абеля по математике за 2020 год.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Общество
Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период
Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Политика
В Кремле допустили перенос голосования по поправкам к Конституции
Москва, 18 марта 2020, 13:53 — REGNUM Голосование по поправке к Конституции России может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, заявил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожают
Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
Авто
Volkswagen показала новый кроссовер Nivus
На состоявшейся ежегодной пресс-конференции марка Volkswagen впервые показала «полноценное» изображение будущего купеобразного кроссовера Nivus.
Шоу-бизнес
Катя Жужа подтвердила беременность
Катя Жужа подтвердила беременность Катя Жужа перестала скрывать беременность.
Общество
Путин призвал россиян не запасаться продуктами
Президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами питания.
Наука
Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови
Китайские учёные провели сенсационные исследования, которые показали кто именно может заразиться коронавирусом.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Общество
Силовики обыскали главу воронежского АИРа Алексея Антиликаторова
По данным двух источников «Абирега» из окружения главы АИРа, в доме Алексея Антиликаторова проведен обыск.
Игры
Утечка: Песенка выдала существование L.A. Noire: Part 2
Компания Warner Chapell Music опубликовала музыкальный видеоролик с песней Break My Stride, которая, по описанию, являлась частью саундтрека L.A. Noire: Part Two.
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.