Коронавирус
News.ruРежим повышенной готовности ввели в Свердловской области
По его данным, указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев. Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
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На территории Свердловской области вводят режим повышенной готовности
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