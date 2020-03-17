Общество
Эхо Москвы в ОренбургеРежим повышенной готовности вводится в Оренбургской области
Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта. На этот период запрещены любые массовые мероприятии с числом участников свыше 1000 человек.
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Общество
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом
Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
Общество
Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России
Кипр вводит запрет на прием пассажирских авиарейсов из 28 стран, включая Россию.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии
Помпео подчеркнул, что США поддерживает Турцию — своего партнёра по Североатлантическому альянсу и рассматривает возможность принятия неких дополнительных мер, чтобы положить конец конфликтам в Идлибе в частности и в Сирии в целом.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Футбол
Находящийся на карантине Суарес обратился к болельщикам
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором обратился к болельщикам.
Общество
Школьные каникулы объявили в Якутии с 18 марта
Каникулы объявили с 18 по 27 марта для учащихся школ республики.
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Здоровье
В Италии протестируют препарат от коронавируса
В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Происшествия
Против чиновника мэрии Якутска возбуждено уголовное дело
В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления молодежи и семейной политики городской мэрии.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек
Здоровье
ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93 человек
Число заразившихся коронавирусом в России теперь составляет 93 человека. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 114
Вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что число зараженных коронавирусом Covid-2019 в России за сутки увеличилось на 21 человека.
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Футбол
«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелом
Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" на своем официальном сайте сообщил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелом.
Происшествия