Общество

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Валерий Шарифулин / ТАСС В Подмосковье из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности.
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с чего всё началось
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал
 губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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