Коронавирус
КоммерсантъВ Подмосковье усилили режим самоизоляции
Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья. Закрываются парки и детские площадки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Московский Комсомолец14:43
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Общество
Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался
Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
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Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
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Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку
Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
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Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине
Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
Футбол
«Неман» обыграл «Витебск» в чемпионате Белоруссии
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Армия и оружие
Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16
Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Общество
Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома
Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
Общество
В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо
Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Общество
Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей
Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Экономика
Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Здоровье
Вирусолог объяснил, что значит первая смерть ребенка от коронавируса
Первый зарегистрированный случай смерти младенца от коронавируса не означает, что вирус мутировал.
Общество
В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом
В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома
В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.