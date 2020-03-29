Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Подмосковье усилили режим самоизоляции

Власти Московской области ввели режим самоизоляции в регионе с вечера воскресенья. Режим самоизоляции введен для всех жителей Подмосковья. Закрываются парки и детские площадки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Режим самоизоляции действует в Подмосковье с 20:00 воскресенья

ТАСС15:07

Губернатор Подмосковья рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса

Телеканал 360°14:15

Воробьев рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом

Подмосковье Сегодня14:53

Режим самоизоляции для жителей Подмосковья ввели с вечера воскресенья

РИА Новости14:47

В Подмосковье усилили режим самоизоляции

Коммерсантъ14:44

Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец14:43

Режим самоизоляции начал действовать в Московской области

Известия14:54
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Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:11
Политика

Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Московский Комсомолец 15:14
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 27 марта в 04:04
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
РИА Новости 15:19
Футбол

«Неман» обыграл «Витебск» в чемпионате Белоруссии

Нева Спорт 13:39
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Армия и оружие

Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Пятый канал вчера в 11:33
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 27 марта в 04:28
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Общество

Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома

Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Они понадобятся после публикации отдельного акта.
Московский Комсомолец 13:59
Общество

В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Суть событий 07:49
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК 26 марта в 15:50
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Здоровье

Вирусолог объяснил, что значит первая смерть ребенка от коронавируса

Первый зарегистрированный случай смерти младенца от коронавируса не означает, что вирус мутировал.
URA.Ru 09:01
Общество

В Италии за день умерли 756 заразившихся коронавирусом

В Италии 756 человек умерли за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19).
ТАСС 12:19
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома

В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
RT на русском 09:42
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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