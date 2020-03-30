Общество
Деловая газета. ЮгРежим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
У россиян не осталось денег на случай потери работы
Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Игры
Слухи: следующая часть Resident Evil «разозлит многих»
Авторитетный инсайдер, известный под псевдонимами Dusk Golem и AestheticGamer, у себя в микроблоге поделился неподтверждённой информацией о следующей игре во франшизе Resident Evil.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики
Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Футбол
Формула-1 и картинг. Бензема сравнил себя с Жиру
Вчера форварда «Реала» Карима Бензема спросили о том, сильнее ли он как футболист нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома
Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Общество
Швеция пошла «своим путем» в условиях пандемии коронавируса
По данным Университета Джона Хопкинса, в Швеции выявлено уже 3069 заболевших коронавирусом, 105 пациентов скончались.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Здоровье
Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузах
На прошлой неделе глава Министерства просвещения Сергей Кравцов объявил о переносе сроков Единого государственного и Основного государственного экзаменов на 8 и 9 июня в связи с пандемией коронавирусного заболевания и продлением школьных каникул.
Общество
В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
Общество
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Гаджеты
Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Политика
Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение
Во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, передает "Интерфакс".