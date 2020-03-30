Общество

Деловая газета. ЮгДеловая газета. ЮгРежим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Деловая газета. Юг02:09

Губернатор Кубани подписал постановление о введении режима самоизоляции

АиФ Краснодар01:07

В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции

Администрация Краснодарского краявчера в 16:39

На Кубани запрещают работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сокращают часы работы общественного транспорта. Людям нельзя ходить в парки и на набережные

Юга.рувчера в 16:53

Полная изоляция: на Кубани ввели строгие ограничения из-за коронавируса

РБК Краснодарвчера в 16:49

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

СочиСтримвчера в 18:24

В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции

Кубань 24вчера в 16:36
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Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Игры

Слухи: следующая часть Resident Evil «разозлит многих»

Авторитетный инсайдер, известный под псевдонимами Dusk Golem и AestheticGamer, у себя в микроблоге поделился неподтверждённой информацией о следующей игре во франшизе Resident Evil.
3DNews 03:26
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru 29 марта в 16:54
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Более 200 тысяч человек в России из-за коронавируса наблюдают медики

Более 200 тыс. человек из-за подозрения на коронавирус находятся под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
RT на русском 02:45
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru вчера в 10:36
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав "очень большой самолет" с медицинским оборудованием, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 18:33
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM вчера в 05:39
Футбол

Формула-1 и картинг. Бензема сравнил себя с Жиру

Вчера форварда «Реала» Карима Бензема спросили о том, сильнее ли он как футболист нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Все про Спорт ру вчера в 02:32
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости вчера в 15:47
Общество

Швеция пошла «своим путем» в условиях пандемии коронавируса

По данным Университета Джона Хопкинса, в Швеции выявлено уже 3069 заболевших коронавирусом, 105 пациентов скончались.
Российская газета 29 марта в 07:06
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Лицей 29 марта в 05:02
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов в вузах

На прошлой неделе глава Министерства просвещения Сергей Кравцов объявил о переносе сроков Единого государственного и Основного государственного экзаменов на 8 и 9 июня в связи с пандемией коронавирусного заболевания и продлением школьных каникул.
РИА Новости 02:15
Общество

В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Инфо24 вчера в 13:38
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Экономика

Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга

Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.
ТАСС 03:19
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Lenta.ru вчера в 20:57
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A

ToDay News Ufa вчера в 15:02
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Политика

Закон о введении режима ЧС правительством прошел первое чтение

Во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий правительству право на введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории РФ, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:44
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