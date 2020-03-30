Общество
Деловая газета. ЮгРежим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Общество
В Удмуртии ввели режим самоизоляции
Режим самоизоляции ввели в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Общество
В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
Общество
Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины
Как считает владелица самого крупного онлайн-ритейлера в стране, для обеспечения безопасности населения в условиях развёртывания пандемии коронавируса COVID-19, все ритейлеры должны пойти на определённые жертвы.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Общество
На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты
Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Общество
Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре
Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Общество
Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона
В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Спорт
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Общество
В Башкирии вводят спецпропуска на время режима самоизоляции
Сегодня, 31 марта, замруководителя Администрации главы РБ Урал Кильсенбаев рассказал, что для некоторых жителей Башкирии будут работать спецпропуска.
Авто
Список функций авто, о которых не знает большинство водителей
Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Общество
На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции
В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В Тульской области ужесточили наказания за несоблюдение карантина
Сегодня, 31 марта, в Тульской области подписали новый закон об ужесточении административной ответственности за несоблюдение региональных правил карантина.
Экономика
Петербург поддержит бизнес на 4,5 миллиарда рублей
Как сообщает пресс-служба администрации, бюджетные расходы на эти меры составят от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Общество
Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия
Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.
Происшествия
В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса
Воронеж, 31 марта 2020, 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области.