Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Общество Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины Как считает владелица самого крупного онлайн-ритейлера в стране, для обеспечения безопасности населения в условиях развёртывания пандемии коронавируса COVID-19, все ритейлеры должны пойти на определённые жертвы.

Финансы Курс доллара опустился ниже 80 рублей Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Энергетика Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.

Общество Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Общество Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Спорт Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество В Новосибирской области вводится режим самоизоляции К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.

Общество На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Происшествия Под Тулой столкнулись 40 автомобилей Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.