Общество

Деловая газета. ЮгДеловая газета. ЮгРежим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Полная изоляция: на Кубани ввели строгие ограничения из-за коронавируса

РБК Краснодарвчера в 16:49

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

СочиСтримвчера в 18:24

На Кубани запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сокращают часы работы общественного транспорта. Людям нельзя ходить в парки и на набережные

Юга.рувчера в 16:53

Губернатор Кубани подписал постановление о введении режима самоизоляции

АиФ Краснодар01:07

В Краснодарском крае с 31 марта вводят режим самоизоляции

Кубанские новостивчера в 16:45

В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции

Администрация Краснодарского краявчера в 16:39

В Краснодарском крае вводится режим самоизоляции

Кубань 24вчера в 16:36
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Общество

В Удмуртии ввели режим самоизоляции

Режим самоизоляции ввели в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
АиФ Удмуртия 05:53
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Как считает владелица самого крупного онлайн-ритейлера в стране, для обеспечения безопасности населения в условиях развёртывания пандемии коронавируса COVID-19, все ритейлеры должны пойти на определённые жертвы.
Моллы.Ru 05:37
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru 05:35
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Энергетика

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Российская газета вчера в 09:55
Общество

Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре

Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 05:53
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru вчера в 00:04
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Общество

В Башкирии вводят спецпропуска на время режима самоизоляции

Сегодня, 31 марта, замруководителя Администрации главы РБ Урал Кильсенбаев рассказал, что для некоторых жителей Башкирии будут работать спецпропуска.
News102.ru 06:32
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня 29 марта в 05:25
Общество

На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции

В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
АТВмедиа 06:00
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

В Тульской области ужесточили наказания за несоблюдение карантина

Сегодня, 31 марта, в Тульской области подписали новый закон об ужесточении административной ответственности за несоблюдение региональных правил карантина.
Центр 71 05:44
Экономика

Петербург поддержит бизнес на 4,5 миллиарда рублей

Как сообщает пресс-служба администрации, бюджетные расходы на эти меры составят от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Neva.Today 03:25
Общество

Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия

Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 06:44
Общество

26 регионов России перешли на режим самоизоляции

В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Газета.Ru 01:28
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Ведомости 03:20
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Общество

В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.
Челнинские известия 05:15
Происшествия

В Воронежской области выявлено два новых случая коронавируса

Воронеж, 31 марта 2020, 12:09 — REGNUM Два новых подтверждённых случая нового коронавируса выявлено в Воронежской области.
REGNUM 05:09
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