Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Экономика Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.

Общество Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска В Минтруда посоветовали сотрудникам, которых принудительно отправляют в отпуск за свой счет, обращаться в трудовую инспекцию и подавать в суд на работодателя.

Экономика Госдума приняла поправки о кредитных каникулах Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Происшествия В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.

Экономика Рестораторы и отельеры попросили о господдержке из-за коронавируса Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку, пишет во вторник газета "Ведомости".

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.