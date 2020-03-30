Общество
Деловая газета. ЮгРежим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани
Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года. Решение о его введении было принято после того, как 12 марта в регионе зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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Космос
NASA нанесет удар по летящему к Земле астероиду
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин
Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Армия и оружие
Сирийские боевики угрожают Эрдогану оккупацией части Турции
Боевики, которых считают протурецкими, пригрозили Эрдогану присоединить часть Турции к Сирии.
Интернет
«ВКонтакте» и «Одноклассники» сообщили об увеличении количества звонков и сообщений
«Одноклассники» заявили, что увеличение количества групповых звонков за сутки составило 70% по сравнению с цифрами двухнедельной давности.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Общество
СК проверит протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»
Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Текслер ввел режим обязательной самоизоляции в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Происшествия
На Кубани два пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
«Состояние 12 человек удовлетворительное, два человека в тяжелом состоянии», - уточнили в минздраве.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Экономика
Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией
Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Минтруд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска
В Минтруда посоветовали сотрудникам, которых принудительно отправляют в отпуск за свой счет, обращаться в трудовую инспекцию и подавать в суд на работодателя.
Киберспорт
Последнее DLC для Dead or Alive 6 выйдет в середине апреля
Издательство Koei Tecmo и разработчики из Team Ninja сообщили, что обновление 1.22 для Dead or Alive 6 выйдет в середине апреля.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Общество
Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Происшествия
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Экономика
Рестораторы и отельеры попросили о господдержке из-за коронавируса
Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку, пишет во вторник газета "Ведомости".
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Киберспорт
Valve поделилась некоторыми подробностями Artifact 2.0
Valve рассказала о некоторых изменениях геймплея, которые ждут игроков в обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Общество
В Петербурге обследовали на коронавирус более 37 тыс. человек
С 10 марта выехали из Петербурга 279 тыс. человек, из них 150 тыс. человек на личном транспорте пересекли границу Финляндии и Эстонии.