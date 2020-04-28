Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРежим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, все действующие в столице ограничения продлеваются до 11 мая.
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с чего всё началось
"Как бы сложно ни было принимать такое решение - сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года включительно все ограничения, действующие в Москве", - написал мэр во вторник на своем сайте
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