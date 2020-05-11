Коронавирус
РЕН ТВВ Мурманской области с 12 мая отменяется режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Мурманской области отменят с 12 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на своей странице "ВКонтакте".
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Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей
В Минтруда назвали число получателей новых выплат на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РЕН ТВ 13:56
Политика
Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией
Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС.
News.ru 10:30
Здоровье
За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных
По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 07:06
Наука
Древнейшее европейское пиво обнаружили археологи
Evo-rus.com 09 мая в 04:09
Футбол
Лапорта хочет снова стать президентом «Барселоны» и вернуть Гвардиолу
Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Барселоны» в 2008 голу, когда Лапорта был президентом.
Metaratings 16:38
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Кино
20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2»
RT на русском 02:10
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Российская газета 15:44
Футбол
Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков
Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
Чемпионат 18:20
Футбол
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Общество
На Кубани продлили карантин до 23 мая
На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com 15:06
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Политика
Пушков ответил на слова МИД Украины о «мифе» со знаменем Победы
МИД Украины на своей странице в Facebook опубликовал пост, где говорится, что Советский Союз скрывал факт о причастности этнического украинца к установке знамени над Рейхстагом.
Военное обозрение 02:49
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 09 мая в 00:18
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
Подозреваемый в броске гранаты в группу людей в посёлке Приэтокском Ставропольского края задержан.
RT на русском вчера в 17:45
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 17:30
Общество
В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Кино
5 фильмов о Великой Отечественной войне и человеке
РБК 09 мая в 03:20