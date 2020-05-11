Губернатор добавил, что граждане должны в обязательном порядке носить маску в такси, транспорте, на улице, в общественных местах, на работе.

Общество Жителей Кузбасса обязали носить медицинские маски Губернатор отметил, что такая мера необходима, чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости.

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 472

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 146

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Политика Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.

Хоккей Наголову выше всех. Сборная СССР блестяще выиграла ЧМ-1975 — после этого изменили формулу В 1975 году завершился очередной «золотой» отрезок сборной СССР — наша команда выиграла чемпионат мира в третий раз подряд, и это был последний турнир, проходивший по двухкруговой системе.

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 115

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 244

Политика Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.

Здоровье Забайкалье заняло 9-е место в ДФО по числу выявленных случаев коронавируса На 11 мая ДФО занимает последнее место среди восьми федеральных округов России по количеству выявленных случаев COVID-19 – 4,3 тысячи заболевших.

Футбол Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется Еще в марте и начале апреля казалось, что Европа обойдется легким испугом, проседанием рынка на 10-15 процентов на один год, и возвращением к прежней жизни следующим летом.

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции. 326

Общество В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона. 35

Армия и оружие НПО им. Лавочкина работает над обликом ракеты для «Морского старта» Ракету "Союз-7" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт" планируется оснастить новым разгонным блоком "Фрегат-СБУ", рассказал РИА Новости генеральный директор разработчика разгонных блоков - НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков.