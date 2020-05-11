Коронавирус
Evo-rus.comРежим самоизоляции отменяется в Мурманской области
Губернатор добавил, что граждане должны в обязательном порядке носить маску в такси, транспорте, на улице, в общественных местах, на работе.
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