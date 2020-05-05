Коронавирус

РБКРБКРежим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).
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с чего всё началось

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции.
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Большинство россиян считают бесполезным режим самоизоляции

URA.Ru15:30

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Эхо Москвы13:01
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Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»

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Политика

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В Великобритании в три раза выросло число нападений на граждан Китая

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Газета.Ru 11:00
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Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

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В Дагестане от пневмонии умер еще один сотрудник полиции

Сотрудник полиции умер от двусторонней пневмонии в Дагестане, сообщает ГУ МВД по региону на своей странице в Instagram.
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Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

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Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

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В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

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В петербургском роддоме нашли коронавирус после визита Беглова

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