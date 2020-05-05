Коронавирус

РБКРБКРежим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать243
с чего всё началось

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции.
РБК12:04

Подробнее о событии

Статистика дня: режим самоизоляции поддерживают меньше половины россиян

Собака.ru13:50

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

РБК12:04

Снизилась доля россиян, поддерживающих режим самоизоляции

Клопс12:51

Соцопрос: россияне неохотно самоизолируются и недовольны наказаниями

News.ru12:34

Более половины россиян перестали поддерживать режим самоизоляции

Компания12:32

Число россиян, которые поддерживают ограничительные меры из-за коронавируса, снизилось за последний месяц

Эхо Москвы13:01

Распространение COVID-19 в мае не закончится, считают граждане

ИА Красная Весна10:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Игры

Новый трейлер The Last of Us 2 выйдет 6 мая

Cyber.sports.ru 10:30
12
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,7K
Финансы

Курс рубля значительно снизился на открытии торгов

Рубль упал в понедельник к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:17
170
Хоккей

Мичков объяснил, почему решил перейти в СКА

Новичок СКА Матвей Мичков объяснил причины перехода в питерский клуб из ярославского «Локомотива». Об этом сообщает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 11:56
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
1,1K
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
738
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2,1K
Происшествия

В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
18
Общество

Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.
RT на русском 13:28
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
480
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
587
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
430
Футбол

Хамес Родригес может сменить «Реал» на «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перебраться в «Атлетико».
Евро-футбол.ру 12:21
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета 05:49
1
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
157
Авто

Дилеры GM-АвтоВАЗ прекращают продажи Chevrolet Niva

Компания GM-АвтоВАЗ («Джи Эм-АвтоВАЗ»), переименованная в «Лада Запад Тольятти» прекращает продажи внедорожников Chevrolet Niva.
Автоновости дня 13:25
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар

Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 10:45
21
Наука

Ученые выяснили, где выше всего вероятность заразиться коронавирусом

Ученые смогли узнать, где выше всего вероятность заразиться коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:39
16
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3K
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
46
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
158
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
154
Происшествия

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
356
Происшествия

В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

Газета.Ru 07:15
39
Общество

Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки

Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
43
Авто

Брянским водителям рассказали о новых штрафах

В России Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
БрянскToday 08:52
3
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
118
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
1,1K
Здоровье

На Ставрополье закрыли на карантин психоневрологический интернат

ТАСС 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное