Коронавирус
РБКРежим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).
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с чего всё началось
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции.РБКвчера в 12:04
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Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Здоровье
Томенко попросил безвозмездной поддержки для алтайских санаториев
Губернатор предложил выдавать кредиты по минимальной или нулевой ставке Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания рабочей группы Госсовета России попросил федеральные власти расширить меры поддержки санаторным организациям, которые вынуждены простаивать уже второй месяц из-за пандемии коронавируса.
АМИТЕЛ вчера в 11:47
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 11:37
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Политика
Латвия объявила себя «донором СССР»
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru вчера в 23:06
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости вчера в 04:32
Общество
С 6 мая полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск
Усиленные меры начнут действовать с 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ Челябинск вчера в 00:40
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru вчера в 14:43
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ
Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Говорит Москва вчера в 06:58
Происшествия
В Чите воровка украла камеру видеонаблюдения, чтобы её не опознали
Выяснилось, что в нерабочее время она открыла своим ключом павильон, украла продукты и деньги, а чтобы её не опознала хозяйка, стащила ещё и камеру видеонаблюдения.
Байкал-Daily 00:25
Общество
Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников
Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.
Известия вчера в 14:30
Политика
Трамп посетит завод по производству защитных масок в Аризоне
Президент Дональд Трамп вылетел в Аризону, где посетит завод по производству защитных масок, сообщает AFP из Вашингтона.
BFM.ru вчера в 21:31
Здоровье
В Пермском крае медработникам начали выплачивать надбавки
В Пермском крае начались стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА вчера в 02:18
Общество
В Минздраве заявили, что Россия не вышла на плато по коронавирусу
Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев указал, что в России пока не было пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 04 мая в 17:15
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
РИА Карачаево-Черкесия вчера в 11:14
Политика
США и Великобритания ускорят переговоры по торговому соглашению
По словам Лайтхайзера, США под руководством президента Дональда Трампа будут вести переговоры с Великобританией по соглашению, которое "укрепит экономики двух стран, поддержит хорошо оплачиваемые рабочие места и значительно нарастит возможности для торговли и инвестиций".
ТАСС вчера в 15:28
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
Общество
Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe
ToDay News Ufa 04 мая в 10:57
Космос
Компания «Спутникс» запустит в космос малый аппарат Саудовской Аравии
News.ru вчера в 01:22
Общество
Опубликована свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Кузбассе
Кузбасские власти опубликовали свежие данные по заболевшим коронавирусом. По данным на утро 6 мая, в регионе выявили инфекцию у 18 человек.
ВашГород.ру 00:32
Экономика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40