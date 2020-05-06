Коронавирус

РБКРБКРежим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).
Читать в источнике
Комментировать712
с чего всё началось

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции.
РБК12:04

Подробнее о событии

Опрос: треть россиян рассчитывает на окончание карантина в июне

News.ru22:17

Число россиян, которые поддерживают ограничительные меры из-за коронавируса, снизилось за последний месяц

Эхо Москвы13:01

Опрос показал, чем займутся россияне после эпидемии

РИА Новости18:34

Большинство россиян считают бесполезным режим самоизоляции

URA.Ru15:30

Раскрыты планы россиян после завершения самоизоляции

Lenta.ru19:57

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

РБК12:04

Распространение COVID-19 в мае не закончится, считают граждане

ИА Красная Весна10:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
31
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Общество

В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Из-за дождя, ветра и грозы в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Газета.Ru 21:39
Общество

Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец 07:22
604
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Общество

237 случаев заражения коронавирусом выявлены в Иркутской области

По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.
Байкал24 22:04
Общество

Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
45
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
251
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
25
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
1,8K
Общество

Еще в одном российском регионе ограничили карантинные меры

В Псковской области с 6 мая ограничили карантинные меры.
РБК 20:28
10
Общество

В Приморье из-за коронавируса закроют крупный город

Владивосток, 6 мая 2020, 06:23 — REGNUM С 8 мая власти Приморья введут карантин в Находке, будет запрещён въезд тем, кто не имеет местной прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 23:23
3
Общество

Ученые увеличили прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура на пять дней скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России в сторону увеличения — до 17 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 02:28
3,3K
Общество

Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая

С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
19
Экономика

Европейцы почти достроили конкурента «Турецкому потоку»

Издание предполагает, что затем платформа направится на строительство конкурента "СП – 2" – "Балтийского газопровода", по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу.
Утро.ru 11:59
1
Музыка

Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая

Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
ИА InterMedia вчера в 04:48
9
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
278
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
109
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
1,6K
Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец 11:13
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,8K
Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
159
Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

Военное дело 11:22
15
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом

Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости 03 мая в 23:23
24
Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен войны

Россия 6 мая получит от Германии первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных.
Известия 19:03
Политика

Латвия объявила себя «донором СССР»

Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была "донором денег" в Советском Союзе, передает "Sputnik Латвия".
Газета.Ru 23:06
83
Общество

Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа.
Политика Сегодня 01:00
1
Общество

Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой

Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
79
Как работают Яндекс.Новости?
Главное