Коронавирус
РБКРежим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» (есть у РБК).
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с чего всё началось
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. С 17 по 24 апреля среди россиян также снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции.РБК12:04
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