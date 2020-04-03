Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю. Об этом 3 апреля он сообщил на совещании по коронавирусной инфекции в правительстве республике.

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