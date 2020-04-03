Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю. Об этом 3 апреля он сообщил на совещании по коронавирусной инфекции в правительстве республике.
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Радий Хабиров о режиме самоизоляции в Башкирии: «Возможно, мы его демократизируем более-менее»

UfaTime.ru01:17

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

РИА Новости01:35

«Режим самоизоляции по мере необходимости демократизируем» – Радий Хабиров допустил изменение режима полного карантина в Башкирии

UfacityNews.ru01:23

Глава Башкирии решить продлить полную самоизоляцию по коронавирусу

МедиаКорСеть03:16

Власти Башкирии продлевают режим самоизоляции из-за коронавируса

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В Башкирии продлен режим самоизоляции

Башинформ01:07

В Башкирии продлили режим самоизоляции

ProUfu.ru01:04
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Общество

В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 03:31
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости вчера в 14:24
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Кино

Продюсеры сериала про Оби-Вана Кеноби наняли нового сценариста

REGNUM вчера в 16:05
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Общество

В Забайкалье планируют отменить сухой закон 6 апреля

Сухой закон, введенный в Забайкалье губернатором в рамках борьбы с коронавирусом, отменят 6 апреля.
Байкал24 03:14
Здоровье

Психиатр Минздрава перечислил способы пережить стресс от самоизоляции

Из-за распространения коронавируса и вынужденной самоизоляции многие испытывают тревогу и объяснимый стресс.
Волгоградская правда 00:59
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В столице за минувшие сутки зафиксировали 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по России выявлен 771 новый случай, общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 2475 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
РИАМО вчера в 03:37
Здоровье

В Липецкой области выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции выявили в Липецкой области.
Вести Воронеж вчера в 04:05
Политика

Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете

В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Znak.com вчера в 22:45
Энергетика

Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее

Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Экономика сегодня 02:47
Политика

США оплатили половину доставленного из России медоборудования

США действительно оплатили половину стоимости медицинского оборудования, которое направила Россия на помощь стране в борьбе с распространением коронавируса.
ТВ Центр вчера в 07:16
Общество

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Биатлон

Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень

Metaratings вчера в 10:45
Общество

Белгород вошел в пятёрку комфортных для жизни городов

Знамя 31 вчера в 08:41
Общество

Выплаты курянам Пенсионный фонд продлит автоматически

Автоматически продлят выплаты и получателям социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России.
Друг для друга (Курск) 02:34
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

Новые сроки сдачи отчетности за год и I квартал 2020 года

Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 с 30 марта по 3 апреля были установлены нерабочие дни.
Время Бухгалтера вчера в 12:39
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