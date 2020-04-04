Совместно с медиками, специалистами Роспотребнадзора и главами муниципальных образований приняли решение о продлении режима самоизоляции до 12 апреля. Далее будем действовать в зависимости от эпидситуации в регионе, - доложил Игорь Кобзев.

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

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