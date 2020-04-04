Коронавирус
Tkgorod.ruРежим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Совместно с медиками, специалистами Роспотребнадзора и главами муниципальных образований приняли решение о продлении режима самоизоляции до 12 апреля. Далее будем действовать в зависимости от эпидситуации в регионе, - доложил Игорь Кобзев.
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Власти Прибайкалья еще не приняли решения о продлении режима самоизоляции после 5 апреля
ИА Альтаирвчера в 08:32
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Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Происшествия
Троих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву
Трое пострадавших при взрыве в доме в подмосковном Орехово-Зуеве будут транспортированы в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), заявил губернатор области Андрей Воробьев.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Технологии
Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова обратилась за психологической помощью
Сегодня Оксана Самойлова написала пост в своем инстаграм аккаунте, где рассказывает о том, что она обратилась за психологической помощью.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Общество
Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС
В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Гаджеты
Intel представила мобильные процессоры Core 10-го поколения H-серии
Корпорация Intel преодолевает барьер в 5 ГГц на ноутбуках и представляет мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Футбол
Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Политика
Пираты коронавируса: США перехватили груз масок для германских медиков
Немецкое издание напоминает, что буквально днём ранее, 2 апреля, агенты США перехватили груз масок, который должен был отправиться в больницы и дома престарелых Франции.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона
Сегодня, 4 апреля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Стало известно о состоянии владимирцев, больных коронавирусом
По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.
Общество
Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома
Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Здоровье
Врачи рассказали о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором врачи рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».