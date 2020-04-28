В Калининграде и области режим самоизоляции продлен до 11 мая – соответствующее решение сегодня, 28 апреля, принял губернатор Антон Алиханов после совещания с президентом Владимиром Путиным – тот объявил о продлении карантинных мер до той же даты по всей стране.

Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 11 мая

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