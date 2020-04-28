Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКалининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

ТАСС15:30

Главное о коронавирусе во вторник, 28 апреля

Новый Калининград.Ru16:04

В Калининградской области продлён режим самоизоляции

РБК Калининград13:32

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

РИА Новости13:19

Смягчения самоизоляции в Калининграде не будет: власти продлили жесткие ограничения до 12 мая

КП - Калининград13:08

В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

Каскад13:06

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

Калининград.Ru12:51
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Общество

Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
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Общество

В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом

«В Москве скончался 31 пациент, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус», — говорится в сообщении.
ФАН 26 апреля в 14:35
Культура

В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Происшествия

Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 апреля 2020 года

Пациент COVID-19, про которого рассказали на прошлой неделе, не житель муниципалитета, прибыл из Сыктывкара, поэтому «принадлежит» столице Коми.
КП - Сыктывкар вчера в 14:19
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн.
RT на русском 14:24
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Политика

В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса

Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
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Кино

«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен

Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru вчера в 11:45
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Шоу-бизнес

Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
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Общество

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.
News.ru 12:08
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Экономика

Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
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Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания попала в список системообразующих

EastRussia вчера в 20:22
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Политика

Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
589
Общество

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии

В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии.
Piter.tv 08:20
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Политика

Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
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Авто

Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%

По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости вчера в 14:18
2,1K
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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