Режим самоизоляции в Калининградской области продли власти региона до 11 мая включительно, 28 апреля сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией. При этом режим несколько ослабят.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,3K

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Политика Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. 271

Общество Самоизоляцию в Подмосковье продлили до 11 мая Власти Подмосковья подписали постановление о продлении режима самоизоляции в целях борьбы с распространением коронавируса до 11 мая. 17

Здоровье От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции. 42

Общество Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота» Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция В «WhatsApp» отмечают, что процесс добавления участников в групповой звонок остался прежним: нужно просто нажать на кнопку вызова группового звонка, выбрать формат, видео или аудио, и добавить нужных людей. 5

Шоу-бизнес Айза Анохина показала результат пластической операции Известная телеведущая и бывшая жена репера Гуфа 35-летняя Айза Анохина сделала очередную пластическую операцию и показала результат работы хирурга. 2

Политика Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. 345

Киберспорт Лучшая версия – энтузиаст запустил Bloodborne на PS4 при 60к/c Потом Лэнсу удалось запустить Bloodborne на PS4 Pro при 60к/c так, чтобы механика работала без проблем.

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 24

Общество Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией. 282

Общество Названы возможные сроки отмены самоизоляции в России По мнению Поповой, постепенное снятие режима самоизоляции в стране возможно лишь при условии, если россияне останутся дома на майские праздники. 2,7K

Общество Греция начнет выходить из карантина с 4 мая 4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.

Общество Карантин в России планируют ослаблять с 12 мая С 12 мая в России может начаться снятие ограничений жизнедеятельности, вызванное карантином.

Экономика Россия решила спасти мировой рынок золота Россия решила спасти мировой рынок золота после того, как на нем возник дефицит из-за сложностей поставки металла в условиях пандемии коронавируса, рассказал вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, которого цитирует РИА Новости. 2

Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 198

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 452