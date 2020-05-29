Общество

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruРежим самоизоляции в Калужской области продлен до 15 июня

В Калужской области продлен режим повышенной готовности до 15 июня. Соответствующий документ подписал врио губернатора Владислав Шапша. Калужанам по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию и носить маски в общественных местах.
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Над продолжением поработают те же люди, что сняли и первый фильм.
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Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.
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Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
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Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
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