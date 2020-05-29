В Калужской области продлен режим повышенной готовности до 15 июня. Соответствующий документ подписал врио губернатора Владислав Шапша. Калужанам по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию и носить маски в общественных местах.

Режим самоизоляции в Калужской области продлен до 15 июня

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