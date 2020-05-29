Общество
Kaluga-poisk.ruРежим самоизоляции в Калужской области продлен до 15 июня
В Калужской области продлен режим повышенной готовности до 15 июня. Соответствующий документ подписал врио губернатора Владислав Шапша. Калужанам по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию и носить маски в общественных местах.
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Владислав Шапша объявил о планах перейти к первому этапу снятия ограничений
Весть (Калужская область)13:16
Владислав Шапша рассказал, когда в Калуге будет решаться вопрос о снятии ограничений
Калужские новости11:59
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Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Наука
Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.
Российская газета 00:50
Общество
Попова сообщила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России.
Свободная Пресса 13:13
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Футбол
Бывший игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии
Хорватская прокуратура сняла обвинения с тренера-селекционера киевского «Динамо» Огнена Вукоевича по подозрению в домашнем насилии, сообщает Gol.hr.
Спорт-Экспресс 12:44
Кино
У фильма «Соник в кино» появится сиквел
Над продолжением поработают те же люди, что сняли и первый фильм.
Inc-news.ru 06:55
Политика
«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Президент Украины Владимир Зеленский представил для рассмотрения в Верховной Раде законопроект о воинском учете.
Российская газета 03:58
Хоккей
В США предложили переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Журналист американского издания Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в честь форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в РПЛ
Руководство «Ротора» рассматривает вариант с отказом от участия в следующем сезоне российской Премьер-лиги.
Бомбардир.ру 07:28
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Взгляд.ру 13:40
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
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Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
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Футбол
Экс-игрок «Спартака» Видич — в топ-5 лучших защитников в истории АПЛ
Авторитетный портал Squawka назвал свой рейтинг 15 лучших защитников в истории английской премьер-лиги.
Спорт-Экспресс 13:18
Общество
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 02:37
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru 11:15