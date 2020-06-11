Коронавирус
BFM.ruРежим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
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Экономика
Кудрин объяснил, где оказалась российская экономика
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в настоящее время российская экономика находится в центре «идеального шторма», вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также падением цен на нефть и девальвацией рубля в феврале—марте текущего года.
Росбалт 02:35
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Футбол
«Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов
«Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов. В оставшихся матчах сезона РПЛ трибуны стадионов могут быть заполнены лишь на 10%.
Бомбардир.ру 07:22
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Политика
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Общество
Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус
В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.
Вести.Ru 07:47
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество
Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области
Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
Правда УрФО 05:29
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
Транспорт
В ГИБДД появился новый метод проверки водителей на трезвость
Проект нового метода определения водителя на трезвость направлен на рассмотрение в Общественную палату.
Neva.Today вчера в 04:29
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске
Rambler News Service 06:35
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Космос
Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России
Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
Популярная механика вчера в 11:04
Политика
Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции
Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Футбол
«Оренбург» расторг контракт с Рогичем
«Оренбург» расторг контракт с полузащитником Филипом Рогичем, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
Спорт-Экспресс 06:37
Общество
В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса
Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.
Газета Кемерова 07:12
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13