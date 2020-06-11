В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

Экономика Кудрин объяснил, где оказалась российская экономика Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в настоящее время российская экономика находится в центре «идеального шторма», вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также падением цен на нефть и девальвацией рубля в феврале—марте текущего года. 1

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Общество В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.