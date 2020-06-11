Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРежим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

ТАСС02:22

Продление режима самоизоляции в Красноярске в 2020 году: ограничения продлены до 12 июля

КП - Красноярск02:20

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля❗

Проспект Мира02:10

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

ТВК02:11

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили еще на месяц

Newslab.ru02:11

Ограничения в Красноярском крае продляют до 12 июля

ДЕЛА.ru02:11

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

РИА Новости02:15
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в настоящее время российская экономика находится в центре «идеального шторма», вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также падением цен на нефть и девальвацией рубля в феврале—марте текущего года.
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

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Газета.Ru 04:26
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«Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов

«Краснодар» проведет лотерею для владельцев абонементов. В оставшихся матчах сезона РПЛ трибуны стадионов могут быть заполнены лишь на 10%.
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
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Политика

В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу

На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
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Происшествия

Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Калужской области

Газета.Ru 07:07
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
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Общество

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.
Вести.Ru 07:47
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество

Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области

Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
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Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
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Транспорт

В ГИБДД появился новый метод проверки водителей на трезвость

Проект нового метода определения водителя на трезвость направлен на рассмотрение в Общественную палату.
Neva.Today вчера в 04:29
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Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске

Rambler News Service 06:35
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Транспорт

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.
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Космос

Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России

Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
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Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
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Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
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Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

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На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
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Футбол

«Оренбург» расторг контракт с Рогичем

«Оренбург» расторг контракт с полузащитником Филипом Рогичем, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.
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Общество

В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса

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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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