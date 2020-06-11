Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

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