Коронавирус

СибдепоСибдепоРежим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

В ходе обращения к кузбассовцам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о продлении режима самоизоляции еще на неделю. При этом часть ограничений, действующих в регионе, будет снята. С 13 апреля откроется ряд предприятий малого и среднего бизнеса, рассказал губернатор.
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Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

Комсомольская правда - Кемерово12:32

Режим самоизоляции продлён в Кузбассе до 19-го апреля

Вести Кузбасс08:12

Работа кузбасских предприятий будет скорректирована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

VSE42.RU08:21

В Кузбассе до 19 апреля продлен режим самоизоляции

Кузбасс07:37

Цивилёв обратился к кузбассовцам с речью по ситуации с коронавирусом

ВашГород.ру07:24

Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

Сибдепо07:43

Губернатор Кузбасса назвал условие работы малого бизнеса из-за ситуации с коронавирусом

Газета Кемерова07:33
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
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Собянин: В Москве введут пропускной режим

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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
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На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
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Общество

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Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
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Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

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В Москве уточнили, кто сможет выходить на работу в период самоизоляции

Московский экономический штаб уточнил указ мэра Сергея Собянина о приостановлении очного посещения работы сотрудниками предприятий многих отраслей с 13 до 19 апреля.
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Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

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В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
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Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Коммерсантъ 10:16
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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