В ходе обращения к кузбассовцам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил о продлении режима самоизоляции еще на неделю. При этом часть ограничений, действующих в регионе, будет снята. С 13 апреля откроется ряд предприятий малого и среднего бизнеса, рассказал губернатор.

Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

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