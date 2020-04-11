Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам в связи с ситуацией с коронавирусом. Губернатор сообщил, что режим самоизоляции продлится в Кузбассе до 19 апреля. Откроется ряд предприятий малого и среднего бизнеса, расположенные в отдельно стоящих зданиях.

Режим самоизоляции в Кузбассе продлится до 19 апреля

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