Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением. По-прежнему в силе остаются правила выхода из дома по цифровым пропускам в магазины, проезд на транспорте в масках.

Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

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