Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением. По-прежнему в силе остаются правила выхода из дома по цифровым пропускам в магазины, проезд на транспорте в масках.

Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен

Общество Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. 661

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. 745

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 180

Общество Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости". 9K

Общество Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. 15

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром. 59

Здоровье Неверов предложил Минздраву разрешить продажу тканевых масок в аптеках Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Дума Сергей Неверов обратился в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой дать аптекам пояснения по поводу возможности продажи тканевых гигиенических масок.

Здоровье Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. 31

Общество Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,4K

Общество В КНР закрыли въезд в Харбин из-за СOVID-19 Власти Харбина приняли решение о закрытии въезда в город, он стал центром второй волны распространения коронавируса нового типа в Китае, сообщают Известия со ссылкой на Reuters. 51