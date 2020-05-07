с чего всё началось

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

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