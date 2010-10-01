Общество
Челнинские известияРежим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля
Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта. Жителям столицы можно ездить лишь на работу, посещать ближайший магазин или аптеку, выгуливать собак.
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Футбол
Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro
Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Экономика
Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса
Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
Происшествия
В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек
В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
Общество
Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян
Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
Общество
В Ульяновской области ввели режим повышенной самоизоляции
В организациях, которые продолжат работу, должны будут нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в помещениях.
Происшествия
В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
Общество
Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
Наука
Найден новый способ разделения производных бензола
Исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы и Института химии Китайской академии наук придумали, как просто отделить друг от друга различные изомеры ксилола — производного бензола, имеющего две метильные группы, исходящие из центрального кольца.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Общество
Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области
Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч
Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Здоровье
Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Футбол
Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще
Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
Футбол
АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
В Китае возобновили работу почти все крупные предприятия
В Китае около 98,6 процентов крупных промышленных предприятий опять приступили к работе, пишет «МК».
Общество
В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Новый Калининград В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.
Здоровье
Доктор Комаровский проинформировал о последствиях коронавируса
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о последствиях, которые ждут человечество после пандемии коронавируса.
Футбол
«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина
Напомним, ранее Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
Общество
Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей
В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Футбол
«Спартак» признали самым популярным клубом Европы
Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Наука
Углеродные точки повысят эффективность солнечных батарей и светодиодов
В обоих случаях зарубежные коллеги ученых из Университета ИТМО получили значительное повышение эффективности устройств, созданных с применением вспомогательных слоев из описанных выше углеродных точек.
Игры
В новую Mount & Blade играют уже больше 100 тыс. человек
Напомним, Mount & Blade 2: Bannerlord — это ролевой экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов.