Общество

Челнинские известияЧелнинские известияРежим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

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Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта. Жителям столицы можно ездить лишь на работу, посещать ближайший магазин или аптеку, выгуливать собак.
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Режим самоизоляции для всех жителей Москвы продлится до середины апреля

Собака.ruвчера в 12:58

Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

Челнинские известия11:05

Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля

Russia News11:13
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Футбол

Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Реальное время 01:48
Экономика

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
РБК 11:56
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском 09:54
Происшествия

В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
RT на русском 13:58
Общество

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
News.ru 13:44
Общество

В Ульяновской области ввели режим повышенной самоизоляции

В организациях, которые продолжат работу, должны будут нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в помещениях.
АиФ Ульяновск 12:24
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
BFM.ru 11:45
Наука

Найден новый способ разделения производных бензола

Исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы и Института химии Китайской академии наук придумали, как просто отделить друг от друга различные изомеры ксилола — производного бензола, имеющего две метильные группы, исходящие из центрального кольца.
Индикатор 13:40
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Известия 05:53
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии превысило отметку в 100 тысяч. Общее число летальных случаев — более 11,5 тысячи.
Вести.Ru 12:43
Здоровье

Предсказавший пандемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, который ранее говорил о возможности серьезной эпидемии мирового масштаба, рассказал изданию Wired, что необходимо сделать, чтобы снизить заболеваемость COVID-19, передает портал ИноСМИ.
Shraibikus News 09:52
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Футбол

Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще

Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
ODDS.ru 11:53
Футбол

АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях

В Англии раздумывают над тем, чтобы доиграть сезон летом в изолированных лагерях.
Soccer.ru 12:53
Армия и оружие

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Коммерсантъ 13:53
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

В Китае возобновили работу почти все крупные предприятия

В Китае около 98,6 процентов крупных промышленных предприятий опять приступили к работе, пишет «МК».
Ореанда-Новости 14:10
Общество

В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Новый Калининград В Калининградской области с 31 марта вводится режим всеобщей самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 05:04
Армия и оружие

В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.
Известия 09:35
Здоровье

Доктор Комаровский проинформировал о последствиях коронавируса

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о последствиях, которые ждут человечество после пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 06:55
Футбол

«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина

Напомним, ранее Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:50
Общество

Оперштаб сообщил о продлении режима самоизоляции для москвичей

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:25
Футбол

«Спартак» признали самым популярным клубом Европы

Les Sondages Sports провел опрос среди болельщиков на звание самого популярного европейского клуба.
Матч ТВ вчера в 18:21
Наука

Углеродные точки повысят эффективность солнечных батарей и светодиодов

В обоих случаях зарубежные коллеги ученых из Университета ИТМО получили значительное повышение эффективности устройств, созданных с применением вспомогательных слоев из описанных выше углеродных точек.
Индикатор 28 марта в 10:58
Игры

В новую Mount & Blade играют уже больше 100 тыс. человек

Напомним, Mount & Blade 2: Bannerlord — это ролевой экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов.
REGNUM 09:40
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