Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта. Жителям столицы можно ездить лишь на работу, посещать ближайший магазин или аптеку, выгуливать собак.

Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

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