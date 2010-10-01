Общество

Челнинские известияЧелнинские известияРежим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

1 фото
Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта. Жителям столицы можно ездить лишь на работу, посещать ближайший магазин или аптеку, выгуливать собак.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Режим самоизоляции для всех жителей Москвы продлится до середины апреля

Собака.ruвчера в 12:58

Режим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля

Челнинские известия11:05

Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля

Russia News11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Гаджеты

Первый смартфон Samsung с четырьмя камерами получил Android 10

Поступивший в продажу в ноябре 2018 года Galaxy A9 был первым смартфоном производства Samsung с четырьмя объективами основной камеры.
3DNews 08:47
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Экономика

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 11:50
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Происшествия

План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места

В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
78.ru 12:18
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Экономика

«Не ждите биткоин по $1000». Прогноз курса монеты на завтра и 5 лет

Биткоин вряд ли подешевеет до $2800 и тем более до $1500 или $1000, сказал трейдер и бывший аналитик с Уолл-стрит Тон Вейс на своем YouTube-канале.
РБК 08:51
Общество

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН 08:36
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад 06:16
Здоровье

Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом

Руководитель отдела исследования инфекционных заболеваний в Детском исследовательском институте Мердока в Мельбурне, профессор инфекционных заболеваний у детей университета Мельбурна и руководитель отдела инфекционных заболеваний в королевской детской больнице Мельбурна Найджел Кертисом предложил использовать в качестве средства защиты от коронавируса противотуберкулёзную вакцину БЦЖ.
Популярная механика 03:35
Космос

NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида

Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos).
Ридус 05:30
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины

СочиСтрим 09:25
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отрезала волосы в прямом эфире

В прямом эфире, на глазах у тысяч своих подписчиков Кристина взяла в руки большие ножницы и отрезала длинные локоны.
Bimru.ru 10:59
Гаджеты

OnePlus 8 представят 14 апреля. Теперь официально

На официальной страничке компании OnePlus в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля.
iXBT.com 09:55
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека

За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.
SMINEWS 07:02
Происшествия

В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде

Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
47 новостей 09:10
Шоу-бизнес

«Ну ты даешь жару»: Нюша призвала к честности, обнажив пятую точку

Вызывающее фото вызвало фурор в сети. Певица Нюша поразила поклонников откровенным фото.
Popcornnews.ru 09:28
Шоу-бизнес

Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
ФАН 03:37
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Футбол

РФС изменил эмблему из-за коронавируса

Российский футбольный союз изменил свою эмблему на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное