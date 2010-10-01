Общество
Челнинские известияРежим самоизоляции в Москве продлится до 14 апреля
Напомним, всеобщий режим домашней самоизоляции в Москве действует с сегодняшнего дня, 30 марта. Жителям столицы можно ездить лишь на работу, посещать ближайший магазин или аптеку, выгуливать собак.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Гаджеты
Первый смартфон Samsung с четырьмя камерами получил Android 10
Поступивший в продажу в ноябре 2018 года Galaxy A9 был первым смартфоном производства Samsung с четырьмя объективами основной камеры.
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Экономика
ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — приводит ТАСС сообщение.
Происшествия
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Происшествия
План «перехват»: в Петербурге двое затолкали в автомобиль мужчину и скрылись с места
В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 4 по Туристской улице двое неизвестных подъехали на Land Rover к чёрному автомобилю Toyota, разбили окна, достали оттуда пассажира, затолкали его в свою машину и скрылись в сторону улицы Савушкина.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Экономика
«Не ждите биткоин по $1000». Прогноз курса монеты на завтра и 5 лет
Биткоин вряд ли подешевеет до $2800 и тем более до $1500 или $1000, сказал трейдер и бывший аналитик с Уолл-стрит Тон Вейс на своем YouTube-канале.
Общество
Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева
Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Здоровье
В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией
В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Здоровье
Вакцина от туберкулёза может помочь в борьбе с коронавирусом
Руководитель отдела исследования инфекционных заболеваний в Детском исследовательском институте Мердока в Мельбурне, профессор инфекционных заболеваний у детей университета Мельбурна и руководитель отдела инфекционных заболеваний в королевской детской больнице Мельбурна Найджел Кертисом предложил использовать в качестве средства защиты от коронавируса противотуберкулёзную вакцину БЦЖ.
Космос
NASA готовит миссию по устранению приближающегося к Земле астероида
Аппарат для устранения астероида будет направлен к небольшой бинарной астероидной системе под названием Didymos (или 65803 Didymos).
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отрезала волосы в прямом эфире
В прямом эфире, на глазах у тысяч своих подписчиков Кристина взяла в руки большие ножницы и отрезала длинные локоны.
Гаджеты
OnePlus 8 представят 14 апреля. Теперь официально
На официальной страничке компании OnePlus в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились еще 302 человека
За минувшие сутки на территории Российской Федерации были зарегистрированы еще 302 новых случая заболевания новым коронавирусом на территории 35 регионов.
Происшествия
В Мендсарах ищут 10-летнего школьника. Он уехал из дома на велосипеде
Как стало известно, поиски 10-летнего мальчика развернулись днем 30 марта в окрестностях деревни Мендсары Бугровского поселения.
Шоу-бизнес
«Ну ты даешь жару»: Нюша призвала к честности, обнажив пятую точку
Вызывающее фото вызвало фурор в сети. Певица Нюша поразила поклонников откровенным фото.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
Общество
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
РФС изменил эмблему из-за коронавируса
Российский футбольный союз изменил свою эмблему на период карантина из-за пандемии коронавируса.