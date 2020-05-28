До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, как рассказали в пресс-службе правительства региона, вводятся дополнительные ограничения.

В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня

Футбол «Манчестер Юнайтед» взял кредит в 140 миллионов фунтов на трансферы «Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 157

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Здоровье Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун. 85

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 1,1K

Общество Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. 28

Общество Каждый третий житель Алтайского края получает соцподдержку В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч, - сказал Виктор Томенко. 10

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,2K

Кино Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах. 2

Общество Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики. 2K

Кино Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.

Общество В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных. 25

Здоровье Доктор Мясников о пандемии: COVID-19 насосался нашей крови и отвалился «Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор Мясников, являющийся главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в своем Телеграм-канале, сообщает Rambler.

Общество В Норвегии пара нашла могилу викинга под полом спальни Захоронение эпохи викингов обнаружила у себя в доме под полом спальни норвежская пара, 27 мая сообщает телекомпания NRK Nyheter со ссылкой на археологов из Университета Тромсе. 1

Общество Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника. 7

Шоу-бизнес Шубская родила Овечкину второго сына Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская. 278

Игры В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.