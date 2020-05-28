Коронавирус
Российская газетаВ Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, как рассказали в пресс-службе правительства региона, вводятся дополнительные ограничения.
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Новосибирским ТЦ, фитнес-клубам, кафе и кинотеатрам запретили работать до 1 июля
Вести Новосибирск01:04
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» взял кредит в 140 миллионов фунтов на трансферы
«Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере 140 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Sport24.ru 01:23
Общество
Во Владимирской области коронавирус подтвердился еще у 61 человека
По данным на утро 28 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2495 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:23
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Здоровье
Раскрыта опасность поспешного внедрения вакцины от коронавируса
Поспешное внедрение вакцины от коронавируса может представлять опасность, поскольку велик риск побочных эффектов, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Lenta.ru вчера в 21:59
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Общество
Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
Российская газета вчера в 14:24
Общество
Каждый третий житель Алтайского края получает соцподдержку
В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч, - сказал Виктор Томенко.
Алтайская правда вчера в 23:46
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Политика
Путин швырнул на стол ручку на совещании по пожарам
Российский президент Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
URA.Ru 26 мая в 16:15
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу
Metaratings 02:45
Технологии
Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах
Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна вчера в 13:57
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила степень «безденежья» артистов
РИА Новости 01:47
Игры
Sony обновила сайт PlayStation 5
Vevby.ru вчера в 16:19
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Здоровье
Доктор Мясников о пандемии: COVID-19 насосался нашей крови и отвалился
«Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать», — написал доктор Мясников, являющийся главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в своем Телеграм-канале, сообщает Rambler.
Росбалт 03:10
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
В Норвегии пара нашла могилу викинга под полом спальни
Захоронение эпохи викингов обнаружила у себя в доме под полом спальни норвежская пара, 27 мая сообщает телекомпания NRK Nyheter со ссылкой на археологов из Университета Тромсе.
ИА Красная Весна 02:50
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника.
Lenta.ru вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
Srnsk вчера в 14:32
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21