Коронавирус
ТАССРежим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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Новосибирским ТЦ, фитнес-клубам, кафе и кинотеатрам запретили работать до 1 июля
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