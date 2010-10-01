Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

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