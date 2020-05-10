Коронавирус
ТАССРежим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая. Об этом сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ярослав Лесовский. Режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен в регионе в начале апреля.
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Спорт
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Отдельные моменты в S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 усовершенствованы.
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Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Футбол
«Динамо-Брест» — «Динамо» Минск: прогноз Эльвина Керимова на матч Высшей лиги Беларуси
Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Динамо» Минск.
Чемпионат 10:00
Армия и оружие
В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Седокова показала фигуру после «месяца обжорства» на самоизоляции
Певица написала, что после «месяца обжорства» наконец-то поняла, что счастье не в еде и начала контролировать свое питание.
НТВ 02:45
Футбол
Павел Мамаев: «Могу набить мяч где-то 47 тысяч раз»
Sports.ru 10:17
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
Общество
Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт
Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил.
РИА Новости 07:58
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Авто
Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Хоккей
«Спартак» подписал контракт с Бакошем
Московский "Спартак" на своем сайте объявил о подписании контракта со словацким хоккеистом Мартином Бакошем, который ранее выступал в КХЛ за владивостокский "Адмирал".
РИА Новости 08:11
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Российская газета вчера в 13:21
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Единоборства
Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
Футбол
Сычёв в топ-20 самых дорогих молодых футболистов в 2004 году, на первом месте - Руни
Евро-футбол.ру 11:55
Армия и оружие
Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
RT на русском 12:00
Общество
В ЯНАО продлили режим самоизоляции и сняли часть ограничений
«Режим ограничений будет продлен до конца мая, но с определенным набором послаблений», — заявил губернатор Ямала в своем обращении, опубликованном оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в регионе.
URA.Ru 09:50
Общество
Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом
Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Газета.Ru 11:27
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург 06:15