Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая. Об этом сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ярослав Лесовский. Режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен в регионе в начале апреля.

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

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