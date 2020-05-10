Коронавирус

ГТРК ИртышГТРК ИртышРежим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

Только что закончилось заседание оперативного штаба при Губернаторе Омской области. По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
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Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области

РИА Новости08:06

В Омской области опять продлили режим самоизоляции

БК5507:33

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая, но сделали послабления

РИА ОмскИнформ07:32

Официально: В Омске продлили режим самоизоляции до 24 мая

Новый Омск07:18

Омская область продлила режим самоизоляции до 24 мая

НГС5507:15

Стало известно, каким омским компаниям разрешили работать с 12 мая

Город55.ру07:12

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

12 Канал Омск07:12
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
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Общество

В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19

Китайский городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признан зоной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:11
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Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Политика

Путин сообщил, что долги 90-х мешали России развиваться

Президент Владимир Путин рассказал о российских долгах, которые накопились к 90-м годам.
Комсомольская правда 08:25
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
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Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
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Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
19
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
1,2K
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Игры

PlayStation Network оказалась заблокирована в Китае

Магазин приложений PlayStation Store перестал функционировать на территории Китая утром 10 мая 2020 года.
Kinonews.ru 09:42
Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
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Происшествия

Электричка сбила двух мужчин в Москве

Двое мужчин попали под электричку, один из них умер, второй в больнице.
ТАСС 13:05
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Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
33
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая

Ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлили до 31 мая.
ТАСС 10:20
7
Экономика

Российское правительство нашло деньги для врачей, которые непосредственно лечат коронавирус в регионах

Российское правительство нашло деньги для врачей, которые непосредственно лечат коронавирус в регионах или работают с риском заразиться.
Эхо Москвы 10:31
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ

Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
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Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

CyberSport.ru вчера в 07:16
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Экономика

Минкульт, Эрмитаж и Большой театр поддержат миллиардами рублей

Lenta.ru 13:25
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Российская газета вчера в 13:21
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Происшествия

В Дагестане произошёл обвал горной породы на автодорогу

В Дагестане семь населённых пунктов остались без автомобильного сообщения в результате обвала горной породы на автодорогу районного значения.
RT на русском 12:57
Общество

Facebook объяснил удаление фото со знаменем над Рейхстагом

Facebook удаляет фото знамени Победы над Рейхстагом В сообщении от администрации говорилось, что опубликованная информация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций», поэтому чтобы пост не нанес никому вреда в реальной жизни, пост будет удален.
Рамблер вчера в 15:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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