Коронавирус

ГТРК ИртышГТРК ИртышРежим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

Только что закончилось заседание оперативного штаба при Губернаторе Омской области. По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области

РИА Новости08:06

Стало известно, каким омским компаниям разрешили работать с 12 мая

Город55.ру07:12

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая, но сделали послабления

РИА ОмскИнформ07:32

Официально: В Омске продлили режим самоизоляции до 24 мая

Новый Омск07:18

Омская область продлила режим самоизоляции до 24 мая

НГС5507:15

В Омской области опять продлили режим самоизоляции

БК5507:33

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

12 Канал Омск07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Политика

Оценено влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Аналитик Матеуш Пиотровский в бюллетене Польского института международных отношений (PISM) оценил влияние пандемии коронавируса на потенциал США в «сдерживании» России и Китая, пишет RT.
Lenta.ru 00:26
13
Политика

Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
21
Политика

В МИД России осудили попытки США исказить итоги Второй мировой войны

Москва, 10 мая 2020, 17:41 — REGNUM В МИД России выразили крайнее возмущение попытками США исказить итоги Второй мировой войны и решающего вклада солдат Красной Армии и советского народа в победу над фашизмом.
REGNUM 10:41
1K
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Видеосервис Кино Mail.ru составил рейтинг картин. Россияне назвали самые любимые фильмы о войне. Об этом пишет «Российская газета».
Победа 31 09:20
272
Общество

В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов

О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.
РБК 14:58
1
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
27
Происшествия

Москвичка рассказала о брошенной у подъезда после выписки пенсионерке

Пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса.
Известия 11:18
29
Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
Srnsk 05:05
32
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
10
Общество

Роспотребнадзор представил рекомендации для возобновления съемок кино

В Роспотребнадзоре считают возможным восстановление съемочной деятельности при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса.
Газета.Ru 14:13
Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
31
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
2,1K
Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль 09:18
343
Общество

В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности

Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
РИА Новости 14:30
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
758
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
4
Общество

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
150
Общество

В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая

Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
1,3K
Единоборства

Нурмагомедов предсказал победу Фергюсона в бою с Гэтжи

ProstoProSport 08 мая в 10:06
Авто

ЗАЗ начнет выпуск современных легковых авто после отмены карантина

Украинский ЗАЗ попробует наладить сборку современных легковых авто марки Renault после отмены карантина.
Letnews.ru вчера в 14:49
4
Политика

Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске

В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
5
Шоу-бизнес

Виктория Боня возвращается в Монако

Светская львица посетовала, что они с дочкой так и не смогли адаптироваться к жизни в Лондоне Чуть менее года назад Виктория Боня вместе с дочкой Анджелиной приняла решение переехать из Монако в Лондон.
WomanHit.ru 12:59
18
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
2,7K
Футбол

Орлов раскритиковал «Локомотив» за намерение расстаться с Семиным

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Локомотив» не должен расставаться с главным тренером клуба Юрием Семиным.
Спорт день за днем 14:32
Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
РИА Новости 15:02
25
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила двух мужчин, один скончался

В Московской области под электричку попали двое мужчин — они шли вдоль путей, хотя это запрещено правилами безопасности.
Вести.Ru 14:13
3
Общество

Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Газета.Ru 11:27
518
Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
1K
Наука

Свобода эфира. Со дня изобретения радио – 125 лет

Прежде чем радио смогло передавать голос, прошло несколько лет, и Попов до этого времени не дожил - его не стало 13 января 1906 года.
Санкт-Петербургские ведомости 07 мая в 02:47
Общество

Аппараты по продаже масок и перчаток устанавливают в метро Петербурга

Установка аппаратов для продажи масок и перчаток началась в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
Газета.Ru 10:51
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное