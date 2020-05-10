Только что закончилось заседание оперативного штаба при Губернаторе Омской области. По решению штаба с 12 мая будут открыты автосалоны, магазины одежды и обуви, отдельно стоящие, либо с отдельным входом, площадью не более 400 квадратных метров.

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая

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