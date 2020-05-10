Коронавирус

ТАССТАССРежим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая. Соответствующий указ размещен в воскресенье на портале областного правительства.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Соответствующий указ губернатора Оренбургской области Дениса Паслера «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук
» опубликован сегодня.
Газета Оренбуржье06:25

Подробнее о событии

В Оренбургской области с 12 мая вводятся послабления режима изоляции

Эхо Москвы в Оренбурге08:01

В Оренбуржье до 17 мая продлён режим полной самоизоляции

Газета Оренбуржье06:25

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 17 мая

Оренбургское региональное телевидение07:24

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 17 мая

1743.ru06:45

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 17 мая

Orengrad.ru06:36

Губернатор снова продлил режим самоизоляции

Гай.рф07:35

Денис Паслер ослабил режим полной самоизоляции в Оренбургской области

Orenburg.media05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском 18:26
126
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
1,8K
Наука

Для удержания новых территорий гребневики едят свое потомство

Ученые обнаружили, что инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi питаются личинками своего вида, когда им недостаточно привычной еды.
Rusargument 08 мая в 16:28
1
Общество

МВД отказалось от идеи ужесточать наказание за побои

МВД отказывается ужесточать ответственность за побои, так как по их данным в России не наблюдается увеличения количества случаев домашнего насилия.
Эхо Москвы 04:32
343
Общество

Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону

Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
ПРАЙМ 19:02
Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости 18:12
485
Футбол

«Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.
Bobsoccer 16:25
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
4K
Недвижимость

Девелоперы не дождались покупателей

Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
24
Экономика

Журналисты WSJ рассказали об огромных долгах Илона Маска

Маск якобы должен банкам более $500 млн и собирается продать недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.
News.ru 14:18
1
Общество

Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
4
Политика

Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ).
Lenta.ru 20:19
101
Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России вчера в 14:04
1
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
2
Политика

Климкин отказал России в праве отмечать день Победы

Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
2
Общество

Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге

В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru вчера в 17:59
1,6K
Общество

В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета 20:41
924
Общество

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Коммерсантъ 05:39
118
Политика

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
1
Общество

Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»

Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
48
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
741
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
562
Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
1,2K
Гаджеты

В Xiaomi намекнули на скорое появление Mi Mix 4

Многие поклонники бренда сразу же восприняли сообщение главы компании как намек на то, что она готовится к выпуску очередной версии устройства и принялись расспрашивать его о том, действительно ли им стоит ожидать появления Xiaomi Mi Mix 4.
Актуальные Новости 08 мая в 07:43
Здоровье

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

На 10 мая в регионе уже 669 заболевших В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:17
192
Общество

В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года

Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
3
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,7K
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
209
Музыка

В Fortnite может пройти концерт Леди Гаги

Cyber.sports.ru 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное