Коронавирус
ТАССРежим самоизоляции в Оренбургской области продлили до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая. Соответствующий указ размещен в воскресенье на портале областного правительства.
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Соответствующий указ губернатора Оренбургской области Дениса Паслера «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук» опубликован сегодня.Газета Оренбуржье06:25
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