с чего всё началось

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 17 мая. Соответствующий указ размещен в воскресенье на портале областного правительства.

Общество МВД отказалось от идеи ужесточать наказание за побои МВД отказывается ужесточать ответственность за побои, так как по их данным в России не наблюдается увеличения количества случаев домашнего насилия. 343

Общество Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону Начинать разговор по телефону можно с каких угодно слов – использование "алло" вместо "да" не имеет под собой реальных оснований с точки зрения безопасности от действий мошенников, однако ничего лишнего незнакомцам говорить не следует, рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Футбол «Зенит» не ведет переговоры с «Наполи» по трансферу Азмуна Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, что "Наполи" заинтересован в трансфере Азмуна и начинает переговоры с клубом и его представителем, однако, предметных предложений итальянский клуб не станет делать, пока не появится определенность в будущем Дриса Мертенса.

Политика Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая. 4K

Недвижимость Девелоперы не дождались покупателей Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году. 24

Политика Еврокомиссия задумалась о санкциях для Германии Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен задумалась о санкциях для Германии в связи с решением Федерального конституционного суда (ФКС) страны по Европейскому центробанку (ЕЦБ). 101

Общество В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки. 924

Политика Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN. 1

Общество Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка» Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». 48

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 741

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 562

Гаджеты В Xiaomi намекнули на скорое появление Mi Mix 4 Многие поклонники бренда сразу же восприняли сообщение главы компании как намек на то, что она готовится к выпуску очередной версии устройства и принялись расспрашивать его о том, действительно ли им стоит ожидать появления Xiaomi Mi Mix 4.

Общество В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений. 3