Коронавирус
Оренбургское региональное телевидениеРежим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер. С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм. В число организаций, работа которых все еще приостановлена, вошли летние кинозалы.
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Здоровье
Последствия бессимптомного течения коронавируса назвал невролог
Последствия бессимптомного течения коронавирусной инфекции назвал врач-невролог.
Evo-rus.com 04:47
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты.
РБК 16:26
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Наука
Создана технология по обнаружению заболевания легких
Evo-rus.com 12:31
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru 15:11
Общество
В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая
В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Кино
Нюша собирается замуж в трейлере новых «Смешариков»
В ролике анимационные герои обсуждают будущий отпуск Копатыча, летательные способности Кар-Карыча, а Нюша объявляет, что выходит замуж, и размышляет о неприкосновенности своей частной жизни.InterMedia напоминает, что премьера первых после 10-летнего перерыва 2D-эпизодов "Смешариков" состоится 18 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD".
ИА InterMedia 15 мая в 08:11
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Происшествия
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник
В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
Здоровье
В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков
Известия вчера в 22:46
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Наука
Коронавирус сохраняется в воздухе около 12 минут
SciencePop 15 мая в 06:47
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально
Megaobzor.com вчера в 06:05
Общество
В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа
Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Экономика
Скорректированы условия предоставления субсидий МСП
Получить доступ Правительство РФ изменило Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавируса отраслях.
Гарант 14 мая в 06:40
Наука
Обнаружен новый источник распространения коронавируса
Результаты лабораторного исследования подтвердили предположение ученых о том, что коронавирус может инфицировать клетки кишечника летучих мышей.
NewInform 14 мая в 09:10
Наука
Ученые искусственно создали коронавирус
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 15 мая в 12:02
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27