Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер. С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм. В число организаций, работа которых все еще приостановлена, вошли летние кинозалы.

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

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Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 193

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Общество Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом. 976

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6,2K

Космос США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance. 241

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Наука Обнаружен новый источник распространения коронавируса Результаты лабораторного исследования подтвердили предположение ученых о том, что коронавирус может инфицировать клетки кишечника летучих мышей. 206

Наука Ученые искусственно создали коронавирус Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.

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