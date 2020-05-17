Коронавирус
Оренбургское региональное телевидениеРежим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер. С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм. В число организаций, работа которых все еще приостановлена, вошли летние кинозалы.
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Космос
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Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
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Определены финалистки седьмого сезона шоу «Холостяк»
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В «Удинезе» назвали безумием возобновление сезона в Италии 13 июня
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