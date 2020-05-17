Коронавирус

Оренбургское региональное телевидениеОренбургское региональное телевидениеРежим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер. С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм. В число организаций, работа которых все еще приостановлена, вошли летние кинозалы.
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Как учреждения образования Оренбуржья будут работать до конца мая

Газета Оренбуржье11:01

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

Оренбургское региональное телевидение08:28

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Prooren.ru09:02

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до 31 мая

56orb.ru08:57

В Оренбургской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Orengrad.ru08:29

В Оренбурге вернутся к работе турагентства, рынки и МФЦ

Orenburg.media09:09

Денис Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье до июня

Oren.ru08:25
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Происшествия

В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы

РБК 13:17
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда 04:36
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Игры

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com 10:49
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Здоровье

В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

От внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек В свою очередь республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией 16 мая сообщал о 3280 случаях заражения коронавирусом.
Известия вчера в 22:46
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Политика

Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
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Шоу-бизнес

Меган Фокс заметили с известным рэпером на фоне слухов о разводе

Кажется, Меган Фокс не скучает на карантине — популярная актриса проводит время с рэпером Machine Gun Kelly.
Salt Mag 09:10
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Энергетика

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости вчера в 06:22
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
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Здоровье

Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
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Шоу-бизнес

Замужняя Нюша разбила сердца поклонников фотографией с Кридом

Временное воссоединение звездной пары разбило сердца многим поклонникам.
ФАН 07:43
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv вчера в 09:42
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Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
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Политика

Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
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Киберспорт

Dota 2. Team Secret вышла в финал Gamers Without Borders 2020

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:27
Общество

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
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Происшествия

Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани

По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
Газета.Ru 08:37
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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Политика

Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.
ТАСС 14:38
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью

Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
Lisa.ru вчера в 03:45
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Фигурное катание

Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
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Культура

Умерла художник Татьяна Сельвинская

ТАСС 14:06
Общество

Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии

Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
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Хоккей

СКА обменяет Плотникова в «Амур»

Спорт-Экспресс вчера в 07:38
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
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Шоу-бизнес

Определены финалистки седьмого сезона шоу «Холостяк»

Финал "Холостяка" приближается, и главному герою скоро придется сделать выбор.
Слово и Дело 08:53
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Здоровье

Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы

Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 14 мая в 12:58
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Футбол

В «Удинезе» назвали безумием возобновление сезона в Италии 13 июня

Технический директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино негативно отозвался об идее возобновить чемпионат Италии 13 июня.
Матч ТВ 15:37
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Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский государственный деятель, губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019 года. Председатель Правительства Свердловской области.
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