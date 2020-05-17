Коронавирус
Оренбургское региональное телевидениеРежим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая
Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер. С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм. В число организаций, работа которых все еще приостановлена, вошли летние кинозалы.
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Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
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Общество
Две «Меги» под Петербургом вновь закрылись после двух дней работы
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Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Футбол
«Фергюсон уничтожил меня». Нани рассказал, как не реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом»
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Нани рассказал о своих воспоминаниях об игре 2-го тура английской Премьер-лиги с "Фулхэмом" в 2010 году, который завершился вничью 2:2.
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Политика
Помпео рассказал о помощи России со стороны США
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REGNUM 11:44
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
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Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», - говорится в сообщении.
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Европейские дилеры компании Jeep стали принимать заказы на кроссовер Compass 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 15 мая в 05:14
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Футбол
Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
РИА Новости 18:41
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Общество
В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Общество
Кабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий
Российское правительство утвердило порядок согласования проектов решений руководителей регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей из-за пандемии COVID-19.
News.ru 05:57
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Технологии
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Политика
Оппозиция осудила новые правила выборов постфактум
Оппозиционные партии хором осудили принятые Госдумой изменения избирательного законодательства.
Независимая газета 13:27
Шоу-бизнес
Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом
ФАН вчера в 13:47
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Футбол
Курский «Авангард» планирует покинуть ФНЛ и будет выступать в ПФЛ
Ранее РФС объявил о досрочном завершении сезона в ФНЛ и ПФЛ. При этом организаторы планируют возобновить РПЛ 21 июня.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:14
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
Экономика
Российские кинотеатры потеряют 50 млрд рублей из-за коронавируса
Российские кинотеатры потеряют около 50 миллиардов рублей по итогам года из-за коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.
Газета.Ru 15:08
Экономика
Доплата угольщикам на Сахалине составляет 4 тысячи 133 рубля
С 1 мая доплата к пенсиям бывшим угольщикам Сахалинской области составляет более 4 тысяч рублей.
Сахалин.Инфо 17:55
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25
Политика
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства
Кнессет (однопалатный парламент) утвердил в воскресенье состав 35-го коалиционного правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 10:26
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07